Sul conto 48mila euro frutto di truffa, 30enne sotto accusa per ricettazione

Sul conto che aveva aperto erano finiti quasi 50mila euro, che qualcuno si era poi affrettato a ritirate, risultati il frutto di una truffa online: per questo è sotto accusa per riciclaggio un uomo di trent’anni, che vive a Macerata. Ieri in tribunale si è svolta l’udienza preliminare del processo, davanti al giudice Giovanni Manzoni. Il trentenne è imputato perché titolare di un conto corrente aperto alle Poste dove erano confluiti 48.800 euro, somma poi monetizzata attraverso numerosi prelievi eseguiti su sportelli in tutta la provincia: secondo l’accusa, si trattava di soldi di provenienza illecita, perché sottratti tramite bonifico a un uomo di Torino, vittima di una truffa online.

I fatti erano avvenuti il 15 marzo di due anni fa, mentre i vari prelievi di denaro contante risalgono al giorno successivo. Secondo la versione dell’imputato, che è difeso dall’avvocato Damiano Corsalini, il trentenne aveva aperto un conto corrente alle Poste per conto di un amico, residente nell’entroterra maceratese, che si era detto impossibilitato a farlo e aveva chiesto a lui il piacere di farlo. Il giorno dopo l’apertura, erano finiti su quel conto corrente 48.800 euro, tramite un bonifico, eseguito effettivamente a favore del trentenne maceratese da un uomo di Torino per l’acquisto di un box auto. Il giovane, che nega ogni accusa, si è detto estraneo alla vicenda, mentre la vittima della truffa ieri si è costituita parte civile con l’avvocato Gianluca Visca di Torino, che ha chiesto di poter citare il responsabile civile, cioè Poste Italiane. Il giudice Giovanni Manzoni, dunque, ha rinviato l’udienza al 15 ottobre.

Chiara Marinelli