Sul lungomare torna la fiera

Domenica torna la storica fiera del mare sul lungomare Piermanni, dalle 8 alle 20. Quest’anno la fiera ospiterà circa 120 bancarelle di abbigliamento, calzature, bigiotteria, casalinghi e prodotti alimentari. Gli stand rispetteranno la nuova disposizione studiata dal settore Commercio del Comune di Civitanova lo scorso anno per garantire una occupazione dell’area più razionale ed efficiente. Per l’occasione scatteranno alcune modifiche alla viabilità, con chiusura di entrambe le corsie dalle 05 alle 24 in base all’ordinanza pubblicata. L’organizzazione della fiera è curata dalla “Civitanova eventi sas”.