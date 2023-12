"Sul Museo del Mare lavoriamo tutti insieme"

Da anni a Civitanova si parla di dare dignità alle radici di una città che al mare deve tutto, attraverso l’istituzione di un museo. Una ventina di anni fa, anche il palazzo ha fatto la sua proposta, che poi non ha avuto seguito per motivi non si sa di che natura. Oggi il discorso viene ripreso e sono addirittura due le associazioni che propongono la stessa iniziativa: la ’Museo del Mare’ presieduta da Vinicio Morgoni, e la ’Ricordi d’Amare’ di cui è a capo Pierluigi Cipolla. Troppa grazia Sant’Antonio, si diceva una volta; non manca chi ritiene sia meglio unire le forze ed evitare separazioni in casa.

Vinicio Morgoni rivendica a se stesso la primogenitura di un’idea da estendere anche alle scuole (per diffondere la storia del nostro mare) e all’entroterra (dove il pesce veniva venduto su vecchi carretti spinti dalle pesciare). Ricordi d’Amare, invece, associazione composta da tutta gente che il mare lo vive da vicino e uscita in conferenza qualche giorno fa con un progetto, parte in quarta e parla di un finanziamento già promesso da ambienti romani. Vinicio Morgoni oggi interviene per informare la città del programma della sua associazione, che il 14 gennaio del prossimo anno, in collaborazione con la Regione, il Comune, l’Osservatorio Nazionale del Mare e Istituto Geografico Polare, terrà in città un convegno sul tema della transizione ecologica e sulle nuove rotte del mare che ridisegnano l’ambiente, la pesca, l’enogastronomia e la cultura della Costa Adriatica e di Civitanova, città tra le principali di mare.

"Nelle nostre intenzioni – dice Morgoni – il Museo del Mare deve rappresentare il ponte con il futuro, uno strumento di conoscenza, di esperienza e di sviluppo del territorio. Per questo, allo scopo di capire quale futuro avrà la marineria tradizionale, abbiamo deciso di affrontare l’argomento di come transizione ecologica e le nuove strategie del mare ridisegnano l’ambiente, la pesca, l’enogastronomia, l’economia e la cultura della costa e di Civitanova. Al convegno – aggiunge – abbiamo invitato anche un esperto del ministero dell’Ambiente".

Quanto alla nuova associazione che si pone gli stessi obiettivi, Morgoni è lapidario: "Se le intenzioni sono le stesse che ci poniamo noi e finalizzate al bene della città, potevano anche invitarmi e proporre di lavorare insieme. Noi, ad ogni buon conto, ci proponiamo di realizzare un museo pubblico che coinvolga le istituzioni e tutta la città. Ma ho l’impressione che gli altri stiano lavorando per realizzare un museo di categoria e quindi privato". Da qui al 14 gennaio chissà che non nasca un dialogo.