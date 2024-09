Sul palco con Roberto Bolle. Il sogno della piccola Elisa

Ha dieci anni, ed è pronta a portare il suo talento in piazza Duomo a Milano per l’evento "OnDance" con l’étoile Roberto Bolle, che si terrà domenica prossima, alle 9.40, e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Uno. Si tratta della ballerina belfortese Elisa Pelati. L’allieva della scuola di danza di Belforte, diretta dall’insegnante Sofia Vitali, sarà infatti tra i protagonisti del Ballo in Bianco: una maxi classe di allievi, dai dieci ai trent’anni, si eserciterà alla sbarra con un maître d’eccezione, Bolle appunto, étoile della Scala di Milano e principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York. È il sogno di tanti ballerini che desiderano mettersi alla prova con i grandi nomi della danza. Ma per Elisa diventa realtà.

"Una bella esperienza per lei – dice la maestra Vitali – che è reduce da una settimana di studio a Pescara con dei maestri d’eccezione del Teatro dell’Opera di Roma. E ora si prepara al Face Off di Matelica che la terrà impegnata per un’altra settimana". "La nostra scuola, supportata dal Comune di Belforte e dal Nuovo Oratorio Cristo Re – evidenzia Vitali (nella foto con Elisa) – ha come obiettivo primario alimentare la passione per la danza, il teatro e la cultura nei bambini e ragazzi che partecipano ai corsi, ma anche di formare in maniera più approfondita chi in futuro vorrà intraprendere una carriera professionale artistica. La danza è per tutti. C’è chi lo terrà come un bel ricordo e chi vorrà approfondirlo per trasformarlo in una professione. Noi li accompagniamo tutti. Avere allievi come Elisa che vogliono approfondire lo studio della danza con tanta serietà e passione da insegnante è un privilegio e mi rende estremamente orgogliosa". "Siamo tutti con Elisa – dice con orgoglio il sindaco Alessio Vita –. L’invito ai belfortesi è di seguirla domenica 8 settembre in tv per sentirci tutti orgogliosi di sapere che una nostra concittadina sta partecipando a un evento così importante. Il ringraziamento va anche all’insegnante di danza che sta avviando il quarto anno di corsi e nel tempo ha fatto crescere questa bellissima realtà. Siamo convinti che lo sport e l’arte siano gli strumenti migliori per una crescita sana delle future generazioni".