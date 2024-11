Sul palco il "Morgen Piano Trio"

L’intensità del pianoforte, la dolcezza del violino e la forza espressiva del violoncello. Domani, alle 18, si esibirà al Politeama di Tolentino il "Morgen Piano Trio" (foto) , formato da Nicola Marvulli al violino, Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte. Il trio "esplorerà diversi stili ed epoche passando dal genio musicale di Ludwig van Beethoven al padre della sinfonia e del classicismo viennese Franz Joseph Haydn, fino ad arrivare alle composizioni più contemporanee di Leonard Bernstein, autore delle musiche di West Side Story", spiegano gli organizzatori. Il programma prevede: Trio in La maggiore Hob. XV 18 di Haydn; Trio in La minore di Bernstein e Trio in Si bemolle maggiore op. 11 di Beethoven. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama da tre ore prima dello spettacolo e online su www.politeama.org.