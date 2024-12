Sul palco "La fijiastra cittadina"

Nuovo lavoro per la compagnia delle Dieci Donne Mamme Matte che presenta "La fijiastra cittadina", commedia in tre atti di Giuseppe Iori, regia di Alberto Pepe. Lo spettacolo è organizzato dal Rotary club Camerino con il contributo dell’amministrazione e il patrocinio di Unicam: il debutto dopodomani alle 21.15 nell’auditorium Benedetto XIII di Camerino con una finalità benefica (l’intero incasso verrà devoluto per sostenere la lotta contro la poliomielite). Sabato alle 21, la compagnia si esibirà nel teatro comunale di Esanatoglia, ospite del Comune e della sezione Avis locale. Sul palco la storia di una famiglia contadina degli anni ’50 dove si sta per celebrare il matrimonio tra il figlio maggiore Antonio e Maria, una ragazza di città. Ma la mamma di Antonio, Giulia, non accetta di buon grado questa intrusa. Suoni e luci sono di Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli, trucco e parrucco di Patrizia Pupilli, con suggeritrice Clara Papa.