Sul palco la violenza di genere

Domani sera nella chiesa di Sant’Eustachio a Belforte, alle 21.15, va in scena "Amate da…morire", uno spettacolo dedicato a tutte le donne e interpretato dalla compagnia Aps Teatro Liolà di Cingoli. Ingresso libero. "Liberamente tratto da "Ferite a morte", un testo di Serena Dandini, questo spettacolo è composto da una serie di brevi monologhi in cui donne di tutte le età, etnie, religioni, appartenenze socio-economiche e livelli culturali, spiegano come siano state ammazzate da mariti, ex, amanti, parenti, datori di lavoro, vicini di casa e perfetti sconosciuti – anticipa l’organizzazione –. Queste vicende (tutte tratte da fatti di cronaca realmente accaduti) mostrano che la violenza di genere e il femminicidio possano colpire qualunque donna".