Sul palco ’Nduccio, Lollimania e lo show ’Tali e quali... o quasi’

Questa sera, alle 21.30, la sala polifunzionale ex cinema ospita "Musica da ri-vivere": sul palco, i Melody Live Music Duo con Roberta Cutini e Marco Luzi. Un pre-evento, per un assaggio della due giorni di "Colline da ri-scoprire". Domani, alle 9.30, all’ex caserma della finanza convegno "Le Saline tra storia, natura e tradizione" con Olimpia Gobbi (docente Unimc), Marco Moroni (docente Univpm), l’agronomo Davide Neri (direttore dipartimento agraria Univpm), geologo Emanuele Tondi (docente geologia Unicam). Dopo il pranzo a base di delizie tipiche del territorio (prenotazione 3664907925), alle 15.30 si parte da piazza Garibaldi per il "Penna Tour" alla scoperta del borgo e delle sue bellezze paesaggistiche. Alle 16, in piazza, spettacolo per bambini con i Diavoli Rossi, seguiti alle 18 da Diego Band. Alle 21.30, sempre in piazza, show "Tali e quali…o quasi". Domenica all’ex cinema convegno "Miele, api e territorio". Alle 13.30 pranzo a base di tipicità. Alle 16 in piazza castagnata e spettacolo itinerante Lollimania Folk Band e alle 18 l’artista ‘Nduccio (nella foto). Durante la giornata contest fotografici e artistici.