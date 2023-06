"Sul palco porteremo delle gag musicali"

di Diego Pierluigi

Un mix di comicità e musica animerà l’ottava del "Premio Ravera - Una canzone è per sempre" che andrà in scena domani (ore 21) al campo sportivo di Castelraimondo. L’evento, ideato dal cantautore Michele Pecora con la supervisione artistica del manager Pasquale Mammaro vedrà tra gli ospiti i "Gemelli di Guidonia", il trio formato dai fratelli Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino. La loro passione per il canto nasce sin da piccoli tanto che nel 1999, vincono il "Tiburfestival" e nell’anno successivo si esibiscono in due occasioni in piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II, poi nel maggio 2013 approdano all’Edicola Fiore, la famosa rassegna stampa di Rosario Fiorello, fino al trionfo del 2021, nel "Tale e Quale Show".

Sarete tra i protagonisti del Premio Ravera, cosa porterete sul palco?

"Sicuramente il nostro pezzo estivo ’Made in Hit’ con un featuring di Ema Stokholma, che abbiamo lanciato da Fiorello il 2 giugno. Inoltre, faremo un intervento, più nella nostra natura, caratterizzato da gag musicali e giochi insieme ai cantanti".

È vero che il nome Gemelli di Guidonia ve lo ha dato Fiorello?

"È stato proprio lui. Il nostro primo nome era ’Effervescenti Naturali’, poi dieci anni fa andammo all’avventura su ’Edicola Fiore’ come suoi fan, lui ci prese in simpatia e cominciò a soprannominarci ’Gemelli di Guidonia’, così è diventato ufficiale. Consideriamo Fiorello un padre artistico, anche se ora abbiamo preso la nostra strada, quando c’è una cosa bella è sempre il primo a saperla; quindi, è rimasto un rapporto fatto di confidenze e consigli".

Cosa ha rappresentato la vittoria a Tale e Quale Show?

"Un punto di inizio e non di arrivo. È stato comunque un importante spartiacque, in quanto prima non eravamo conosciutissimi ma quella trasmissione ci ha dato una grande visibilità, consentendoci di aprire diverse porte".

Da dove nasce l’ispirazione per i vostri spettacoli?

"Ci riteniamo artisti abbastanza poliedrici, perché siamo cantanti, conduttori, imitatori e intrattenitori. In realtà l’ispirazione nasce da tutti e tre, abbiamo la fortuna di essere creativi; quindi, succede che l’idea che a rotazione viene ad uno di noi, riusciamo poi a metterla in pratica. Siamo sempre stati autori di noi stessi".

Progetti futuri?

"Nell’immediato, diciamo l’impegno quotidiano con ’Happy Family’, il programma che inizierà il 26 giugno e che andrà in onda, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, in contemporanea su Rai 2 e Radio 2. Un impegno che ci rende orgogliosi poiché ti lega e permette fidelizzare il pubblico in maniera maggiore. Poi ci concentreremo nel promuovere il nostro progetto estivo ’Made in Hit’ e da ottobre attenderemo notizie, ci auguriamo positive".