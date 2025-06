Sul palco tra Vasco e Jovanotti. Il momento magico del deejay Pigini

Tra Jovanotti e Vasco: è un giugno spaziale quello che sta vivendo Nicola Pigini (nella foto con Jovanotti), la stella più luminosa del by night nel maceratese. Lunedì e ieri sera il poliedrico deejay recanatese ha di fatto aperto i concerti del Blasco allo stadio "Maradona" di Napoli e nemmeno una settimana fa è uscito su tutte le piattaforme digitali e streaming il suo remix della hit di Jovanotti "Occhi a cuore".

Ultima e altra collaborazione tra i due in questi anni. Un momento magico per il 32enne, anzi diciamo che la magia c’è da tempo. Giusto nel precedente mese di maggio, infatti, Pigini è stato per l’ennesima volta al Giro d’Italia come dj nelle città arrivo-traguardo delle tappe e inoltre si è goduto la vittoria nella categoria miglior Deejay Guest ai Dance Music Awards (nel 2024 è stato il primo maceratese a trionfare agli Oscar del divertimento). "La data di Napoli nel tour di Vasco era quella che aspettavo di più – ha spiegato Pigini – perché mi ero esibito due volte in piazza del Plebiscito, ma mai in uno stadio così pieno e carico di energia. Una grande emozione e considera che mio nonno tifa Napoli".

Pigini, per il secondo anno di fila apre i concerti di Vasco Rossi in diretta su Rai Radio2, ma come si approccia con un pubblico che ama il rock?

"Sono libero di scegliere il tipo di suoni, normalmente ho a disposizione 25 minuti in consolle e, essendo l’ultimo o il penultimo prima dell’ingresso di Vasco, devo scaldare le migliaia di fan. Lui è davvero uno dei pochi a trascinare più generazioni e io spero che mi voglia anche il prossimo anno visto che tornerà ad Ancona. Poi mi ha pure permesso di mettere il mio remix di Jovanotti".

Ecco, da Vasco a Jovanotti, due artisti che ci inorgogliscono. Con Lorenzo Cherubini c’è un rapporto ormai che si può definire di amicizia...

"Fortunatamente collaboro con lui dal 2016, anche se nessun remix ha visto la luce come questo".

In che senso?

"Perché me lo ha chiesto quando ero impegnato al Giro d’Italia, quindi ci ho lavorato la sera montando un piccolo studio di registrazione nei vari hotel…. Non potevo però dire di no a Jova che poi si pone sempre con grande umiltà".

Che caratteristiche ha il remix di "Occhi a cuore"?

"Ho scelto di restare fedele al cantato, allo spirito della canzone spensierata e tipicamente estiva".

A proposito di estate, prossimi impegni in agenda?

"Andrò a Mykonos per degli eventi di Banca Mediolanum, poi tornerò qui. Ho serate allo Shada e a Casacon. È bello viaggiare però io adoro mixare nei luoghi delle mie Marche".