"Sulla Bolkestein serve una normativa chiara"

di Francesco Rossetti

Settimane di apprensione tra i balneari civitanovesi sul destino delle proprie attività commerciali. La proroga di un anno dell’applicazione della direttiva Bolkestein, emendamento al decreto Milleproroghe che dovrà essere votato alla Camera il prossimo 27 febbraio per essere convertito in legge, non ha accontentato i titolari degli chalet del nostro litorale. Nei giorni scorsi su questo colonne c’erano state le voci delle loro perplessità e ora a parlare è Marco Scarpetta, titolare del Raphael Beach e rappresentante di categoria. "Serve una normativa chiara in materia – spiega –, per capire una volta per tutte se sarà applicata o meno la direttiva e a quali condizioni". In particolare, il titolare di uno dei bagni più frequentati del litorale sud teme "i risvolti sociali della Bolkestein, perché – ricorda – ci sono intere famiglie che si sostengono con queste attività. Finora si è parlato di riconoscere gli investimenti fatti negli anni, ma appunto se ne è soltanto parlato: di nero su bianco non c’è nulla. Per questo bisogna chiarire definitivamente questi aspetti e spero che il tempo della proroga serva per ben riflettere". Intanto proseguono i colloqui tra l’amministrazione comunale e gli stessi balneari per programmare le iniziative e integrare "le attività civiche con quelle degli chalet", come recita una nota che porta la firma di Scarpetta con i colleghi Giacomo Mantovani di Arturo, Marusia Ciavattini del Veneziano, Isabella Mantovani di Re sole, Giuseppe Calza del G7, Aldo Ascani dello Shada, Gianni Lorenzetti de ‘La bussola’.

"Causa la Bolkestein i tempi sono foschi per i balneari – recita la nota –. Nonostante questo c’è una piena motivazione nel preparare una buona stagione. Il lavoro per la stagione balneare civitanovese è iniziato, siamo certi di poter rinnovare la solita buona collaborazione tra pubblico e privato e di offrire a clienti e turisti eventi, servizi e qualità". Colloqui tra i gestori degli stabilimenti ed esponenti della Giunta si sono avuti già nelle passate settimane e proprio ieri una delegazione di operatori ha incontrato l’assessore al Turismo Manola Gironacci per fare il punto della situazione.