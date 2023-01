"Sulla demolizione dell’asilo di via Talpa qualcosa non torna"

"A cosa sarà destinato l’immobile che sostituirà l’asilo di via Talpa? Perché demolirlo se non è inagibile?". A chiederlo è l’architetto Luca Maria Cristini. Il Programma straordinario di ricostruzione della città, presentato lo scorso anno all’ex commissario straordinario, Giovanni Legnini, prevede, tra le sei opere più importanti, la ricostruzione dell’asilo nido Talpa. L’edificio ospita anche la sezione Virgilio della scuola dell’infanzia e gli uffici dei servizi sociali comunali e l’intervento di recupero prevede la demolizione dell’edificio con la successiva ricostruzione per un costo stimato di 3 milioni e 800 mila euro. Secondo una nota diffusa dal Comune diversi mesi fa, "gli eventi sismici che hanno colpito il territorio del centro Italia nel 2016 hanno provocato nell’edificio un danneggiamento grave visto che oltre il 50% dei nodi della struttura portante risulta danneggiata".

Ma secondo l’architetto Cristini "l’edificio sarebbe lesionato gravemente, tanto da doverlo abbattere, però dentro da sei anni ci sono bambini del nido e della scuola materna. Nella scheda Aedes di sopralluogo che venne compilata a seguito del sisma, si legge che non c’è danno strutturale. Hanno fatto un pronto intervento di 500 euro per riparare le lesioni ai tramezzi, e l’asilo è tornato agibile? Allora dove stanno il 50 per cento dei nodi strutturali danneggiati? C’è un’altra scheda di sopralluogo successiva alla prima che accerta il danno del 50 per cento dei nodi strutturali? Se sì, è grave che non sia stata dichiarata l’inagibilità, oppure non è vero che c’è questo danno strutturale che comporta la demolizione dell’edificio. Se la situazione è talmente grave da richiedere la demolizione, non ci si possono tenere 120 persone dentro".

Gaia Gennaretti