"Sulla discarica rifiuteremo proposte in maniera decisa"

"Mai più si parli di discarica a cielo aperto a Recanati né da parte di quinte colonne interne al nostro comune, né vengano fatte proposte da altre sedi, proposte che rifiuteremo in maniera decisa". E’ perentorio il monito che arriva da Tania Brizi (UdC Recanati) e Dario Ragni (Costituente popolare Recanati) che parlano di "cialtroneria" politica quella che si consuma sul tema della nuova discarica provinciale e invitano tutti a "una seria riflessione sul tema della gestione dei rifiuti. Andremo incontro a un periodo di circa 8 anni prima dell’apertura di una nuova discarica: un tempo più che sufficiente per verificare la fattibilità di un termo-valorizzatore interregionale per l’eliminazione dei rifiuti indifferenziati e non solo, ma anche per rivedere la costosissima e per nulla ecologica raccolta porta a porta. Mettere in movimento centinaia di automezzi alla settimana è estremamente dannoso sia all’ambiente che alle tasche dei cittadini. Per troppi anni siamo stati presi in giro con promesse di abbattimento del costo della raccolta rifiuti se tutti i cittadini avessero collaborato positivamente alla raccolta rifiuti. Invece, in questi anni abbiamo registrato solo aumenti delle tariffe e incredibili ritardi nell’individuazione di una nuova discarica e tutto questo produrrà ancora significativi aumenti di costo della tassa rifiuti". Per i due esponenti politici "solo degli scarsi conoscitori della realtà locale potevano prevedere più di dieci siti nel territorio di Recanati fortemente antropizzato, decine di attività agrituristiche e almeno un centinaio di aziende agricole. Recanati è circondata da vincoli di tipo paesistico volti a preservare lo storico Colle dell’Infinito dal quale migliaia di visitatori ogni anno si aspettano di vedere l’infinito leopardiano e non camion ed eco-balle. È evidente che quando non si vuole scegliere si alzano cortine fumogene mettendo i comuni l’uno contro l’altro. Solo con la nuova amministrazione provinciale si sta adottando una soluzione tampone che condividiamo in pieno: oggettivamente, meglio non si poteva fare. Adesso è arrivata l’ora di soluzioni nuove, più coraggiose e veramente rispettose dell’ambiente, compresa l’opzione termo-valorizzatore adottata in tutto il mondo e in particolare in paesi, come quelli del nord Europa, sicuramente più eco-ambientalisti del nostro". Asterio Tubaldi