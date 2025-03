"Sulla nuova antenna silenzio sconcertante da Ciarapica"

"Sull’antenna di via Indipendenza, assordante il silenzio del sindaco". Il Comitato "No altre antenne in centro" un mese fa ha chiesto un incontro a Ciarapica. "Sono trascorsi quindici giorni dalla diffida all’amministrazione per fermare la stazione radio base 5G. C’è stata un’interrogazione a cui l’assessore all’urbanistica ha risposto in modo pilatesco, non potendo nascondere che l’amministrazione nulla ha fatto per informare i cittadini della richiesta della Iliad di giugno 2024, e addirittura neanche una richiesta di chiarimento prima che maturasse il silenzio-assenso". Il Comitato si dice "sconcertato dal silenzio del sindaco. I residenti e gli studenti del più grande polo scolastico cittadino non meritano di essere rassicurati almeno quanto quelli di altre zone, dove le antenne sono state spostate su sollecito dell’amministrazione?"