"Sulla rotatoria di Costamartina progetto abbandonato e non usato"

"Se la rotatoria di Costamartina, all’incrocio con la piscina, non è stata realizzata le responsabilità sono di chi non ha portato avanti il progetto finanziato coi 600.000 euro che da presidente della Provincia impegnai nel bilancio del 2008, titolo due in conto capitale". Replica Giulio Silenzi (Pd) (nella foto) all’ex consigliere del centro destra Sergio Marzetti che lo ha tirato in ballo. "E’ un disco rotto – incalza il dem – smentito dagli atti e dai fatti. Al di là delle ricostruzioni di comodo, i soldi per realizzarla c’erano, vincolati alla rotatoria e fu redatto il progetto preliminare. Poi, dal 2009, anno in cui persi le elezioni provinciali, nessuno li ha utilizzati, forse perché non bisognava portare avanti interventi cominciati da Silenzi". E ribadisce "che dal 2009 in Provincia hanno governato Capponi, Pettinari e oggi Parcaroli e nel 2014 quei 600.000 euro sono stati eliminati dal capitolo di bilancio e utilizzati per altre opere della provincia in altri comuni, perciò scippati a Civitanova per finanziare altro". "Di questo – conclude – Marzetti chieda conto a tutti i civitanovesi che hanno ricoperto incarichi in consiglio provinciale nella maggioranza di destra. Non a me. E’ diventata ridicola questa polemica per cui ogni volta tocca ripristinare la verità, si spera, una volta per tutte. Con l’auspicio che a destra, invece di prendere in giro, loro sì, i cittadini, si muovano per ridare a Civitanova il mal tolto e realizzare una rotatoria fondamentale per la viabilità e per la sicurezza".

l. c.