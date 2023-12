"Sull’albero in città Alta polemiche sterili"

Critiche all’albero di Natale messo dal Comune in piazza Libertà a Civitanova Alta, reagisce l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai ‘falchetto’ doc: "Una polemica sterile frutto di una preoccupante superficialità e dell’innato disprezzo per chi amministra". La bocciatura all’abete era arrivata dal cittadino Jiuswak Angeletti che lo ha definito ‘spelacchio’. "A differenza degli altri anni – spiega Carassai : l’albero è stato acquistato tramite un vivaista locale nel Trentino. Durante il trasporto si è resa necessaria la legatura dei rami per evitare che gli stessi fuoriuscissero dal cassone dell’autocarro. Stiamo parlando di un albero di circa dodici metri rimasto legato per due settimane e appena posizionato in piazza della Libertà i rami erano ancora legati".

Per l’amministratore, da sempre attento alle dinamiche della città Alta, "ridicolo doverlo precisare, è necessario attendere i tempi di assestamento trascorsi i quali l’effetto migliorerà sensibilmente. Per questo ritengo che scattare delle foto nella fase di posizionamento, come ha fatto Angeletti per scatenare facili illazioni, sia scorretto e puerile. Purtroppo nella nostra società esiste l’innata necessità di mettersi in mostra con post social, anche a discapito dell’immagine della città in cui si vive".