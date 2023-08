Sulle orme di Carlo Magno, boom di turisti a San Claudio

È una tipologia di turismo più che qualificato quello che anima l’Abbazia di San Claudio di Corridonia durante la bella stagione. Una località capace di attrarre anche grazie al mistero che la avvolge, promosso dagli studi dell’indimenticato professor Giovanni Carnevale. Infatti, per merito delle sue ricerche che si sono poi tramutate in libri, la chiesa della frazione di Corridonia potrebbe essere la sede di sepoltura dell’imperatore Carlo Magno e proprio San Claudio rappresenterebbe la capitale voluta per il suo impero carolingio, quell’Aquisgrana che i testi di storia collocano invece nella moderna Aachen, in Germania. "Il numero dei visitatori è aumentato in maniera significativa – ha spiegato Domenico Antognozzi, presidente del Centro Studi Giovanni Carnevale che insieme ad altri volontari fa da cicerone all’interno della struttura –. Non parliamo solo di curiosi, ma di un turismo culturale d’élite tant’è che la storia dell’abbazia è finita di recente sulla rivista inglese ’The Economist’ ed è stata visitata dal giornalista tedesco Rainer Hank del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tutto ciò ha aiutato a promuoverla fuori dai confini nazionali – ha aggiunto –. In questo periodo contiamo più di 300 accessi giornalieri, giungono turisti dal nord Italia e dall’Europa, così come dalla Puglia".

Ultimamente a farci tappa sono stati Paolo Sabbatini, ambasciatore per i rapporti culturali italiano-cinesi dell’Istituto Mondiale per la Sinologia, e Jean Marie Ferra, Biblista dell’arcidiocesi di Parigi. "Questo è sicuramente un segnale di buon auspicio – ha affermato Antognozzi –. A volte entrano personaggi che non dichiarano la loro professione, però vediamo che prestano una particolare attenzione a dei dettagli, iniziando ad analizzarli. Ci sono persone di cultura che poi tornano e noto un certo consenso sulla tesi del professor Carnevale poiché in Germania, in 200 anni di scavi, non hanno ancora trovato nulla riguardo Aquisgrana. Molti turisti dicono che capitano qui "per caso", pertanto credo che debba essere più valorizzata – ha chiosato –. San Claudio non è del centro studi ma rappresenta una ricchezza culturale di tutti, noi ci impegniamo a tenerla in ordine. A breve ricominceremo con conferenze e presentazioni di libri, in più tramite l’impegno dei soci siamo in contatto con delle associazioni culturali tedesche e inglesi per far arrivare dei turisti nel territorio in quanto abbiamo riscontrato che l’interesse c’è".

Diego Pierluigi