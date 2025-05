Sulle orme di De Magistris, oggi la conferenza con Daniela Moltedo Olivelli

"Nuovi itinerari sulle orme di Simone De Magistris nel Piceno" è il titolo del convegno che sarà ospitato oggi alle 16.30 nella sala conferenze dell’Università in piazza Strambi. L’appuntamento sarà introdotto da Daniela Gasparrini, presidente dell’Alam, e avrà come relatrice la professoressa Daniela Moltedo Olivelli. Le immagini sono a cura di Fabrizio Quattrini, presidente del Centro studi montecosaresi. Seguirà una visita guidata a Palazzo Buonaccorsi per l’esposizione in via straordinaria della Madonna di Loreto. La conferenza nasce a margine dello studio sulle testimonianze importanti di De Magistris a Montecosaro e Potenza Picena, proseguendo con uno spostamento virtuale a Tolentino, Macerata e Loreto.