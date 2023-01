"Sulle scuole nessun cambiamento"

Non sono previsti cambiamenti per il prossimo anno scolastico nelle scuole matelicesi. A dichiararlo è stata l’assessore all’istruzione Rosanna Procaccini, intervenuta in merito al possibile accorpamento dell’Ipsia Pocognoni di Matelica. "Nella delibera regionale c’erano degli errori negli allegati – ha asserito la Procaccini – e la stessa Regione ha provveduto a rettificare, pertanto al momento non ci sono cambiamenti all’orizzonte. Anzi, riguardo ai tanti commenti letti sui possibili accorpamenti dell’Itc Antinori al Pocognoni non mi esprimo perché secondo me non abbiamo ancora capito la delicatezza della situazione: viviamo in una zona montana, poco popolata e di conseguenza con popolazione scolastica limitata, aggravata nel nostro caso dal sisma. Come amministrazione comunale stiamo lavorando e programmando il futuro nei limiti delle sue competenze. Faremo rete con il territorio, ma non siamo assolutamente disposti a farci sottrarre i servizi scolastici cittadini". Giovedì 19 ci sarà un incontro con il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, ospite a Matelica. Intanto i laboratori meccanici dell’Ipsia riceveranno due nuovi torni, acquistati grazie a un contributo straordinario di 6mila euro della Regione.

Matteo Parrini