"Sulle vie della Parità nelle Marche" premiate le scuole della provincia

Il progetto "Donne in campo", realizzato dalla classe 2E dell’indirizzo tecnico-agroalimentare e agroindustriale dell’Istituto Garibaldi, coordinato dalle docenti Eleonora Mancini e Iolanda Polidori, si è aggiudicato il primo posto, nella Sezione lavoro, del concorso didattico "Sulle vie della parità nelle Marche". Il concorso, indetto dall’Osservatorio di genere in collaborazione con l’Ats 15, l’Università di Camerino e il suo Sistema Museale, Settenove edizioni, Cgil, Cisl e Uil, Lions Club Macerata Host e realizzato con la sponsorizzazione di Coop Alleanza 3.0, è cresciuto negli anni e coinvolge ogni anno sempre più scuole della regione di ogni ordine e grado. Premiati anche nella "Sezione Cittadinanzattiva" il progetto "Nel nome di Artemisia", realizzato dalla classe IIB del liceo classico "Leopardi" di Macerata e coordinato dal professor Stefano D’Amico, il progetto "Donne e Stem in tutte le lingue del mondo" della classe 2A dell’istituto comprensivo "Paladini" di Treia. Il lavoro, coordinato dalle professoresse Giulia Taborro, Daniela Lacchè, Giovanna Mancini e dal professore Federico Teloni, si è classificato al secondo posto nella "Sezione Stem". Secondo posto nella "Sezione percorsi", per la classe quinta della scuola primaria "De Amicis" dell’istituto comprensivo "Fermi" di Macerata. Il lavoro è stato coordinato dalla maestra Laura Lautizi. Tutte le scuole riceveranno, anche un contributo in denaro.