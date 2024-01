"Sull’ex scuola. Douhet non si sa mai nulla"

"Siamo alle solite, se ai cittadini non li informiamo noi, non si sa mai nulla sulla vicenda dell’ex scuola in piazza Douhet. L’amministrazione ha già il progetto pronto per la gara d’appalto, però vedendo le carte ci siamo accorti che nella vecchia palestrina saranno ricavati 220 metri quadrati come spazi pubblici e non 400, come invece diceva la giunta". Lo dichiara Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, che da tempo si batte contro il progetto previsto per l’ex scuola di piazza Douhet. Infatti, il Comune vuole abbattere il plesso per realizzare al suo posto un parcheggio e riqualificare solo la vecchia palestra (di modeste dimensioni). "Avevamo detto che l’amministrazione aveva mandato il progetto per la gara d’appalto in modo silenzioso – osserva Pierucci –. Ma ora abbiamo reperito i disegni dell’opera che cercheranno di realizzare. E la palestrina che l’amministrazione riteneva utile per dare alla comunità 400 metri quadrati di spazi pubblici, in realtà non sarà così. Abbiamo verificato dai progetti che ci saranno appena 220 metri quadrati utilizzabili. Una zona polifunzionale da 104 metri quadrati, alla quale va tolta la porzione occupata dalle scale – sottolinea ancora Pierucci –. Poi una sala riunioni da 19 metri quadri, e sopra una sala lettura da 68 metri quadrati e una sala riunioni da 33 metri quadrati. Il parcheggio esterno avrà 47 posti auto, di cui tre per disabili". Insomma, secondo Pierucci, "è chiaro che la giunta non poteva presentare in pompa magna un progetto, dove il sentimento che prevale è un certo disagio. Si abbattono oltre 2mila metri quadri di edificio per cosa? Per 47 posti auto e 220 metri quadrati di spazi pubblici. In un mondo che ha sempre più bisogno di socialità e di momenti di cultura e solidarietà".