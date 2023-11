Sull’Heroes Bus con tanti supereroi

Sabato, alle 15.30 in piazza della Libertà a Tolentino, arriva Heroes Bus! Da qui partirà infatti il nuovo tour dell’associazione culturale Marchemagiche di Fermo insieme ai principali eroi dei fumetti, per un faccia a faccia con l’Uomo Ragno, Superman, Wonder Woman o Capitan America, solo per citarne alcuni. Dopo il successo degli anni passati grazie al Santa Claus Bus, la prima casa itinerante di Babbo Natale in Italia, ora è la volta di un bus di supereroi. Sarà possibile salire a bordo ed immergersi nel loro magico mondo, interagire e giocare con i personaggi che hanno fatto il successo di tanti film del genere fantasy. "Ci è sembrato giusto partire con il tour da una città delle Marche – spiegano i componenti del direttivo di Marchemagiche - nonostante le numerose richieste arrivate da fuori regione".