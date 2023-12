Summer Souvenir, tour al via. Domani al Pub2000

È iniziato il tour dei Summer Souvenir, quartetto jazz-manouche guidato da Giammarco Polini (chitarra) con la partecipazione di Pierpaolo Chiaraluce (contrabbasso), Mauro Cimarra (batteria) e dell’affermato violinista francese Daniel John Martin. Il gruppo è nato dall’incontro tra Polini e Martin durante una serie di concerti in riva all’Adriatico. Tappa principe del tour sarà domani alle 20,30 allo storico Pub2000 di Recanati, già teatro di prestigiosi appuntamenti musicali, con un Release Party diretto da NÜGO in collaborazione con Snail Events. Il gruppo rappresenta un vero e proprio esperimento di musica ’glocal’ unendo talenti del territorio marchigiano a sonorità internazionali. È per questo motivo che le strade dei Summer Souvenir e dell’etichetta discografica NÜGO - Records si sono incontrate, dando così vita al disco omonimo del quartetto, comprendente una serie di standard jazz rilette in chiave gipsy-manouche.