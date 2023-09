Summit all'Hotel Enzo: Porto Recanati teme il Biciplan dei Commercianti

I negozianti di Porto Recanati sono sempre più spaventati dal nuovo biciplan, che è stato presentato nelle scorse settimane a Palazzo Volpini, dall’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti. Infatti, lunedì sera una cinquantina di commercianti del centro si sono incontrati all’hotel Enzo e hanno palesato tutto il loro malcontento per le prime misure annunciate dal Comune con il nuovo piano di mobilità ciclistica. A partecipare c’era anche Riccardo Golota, responsabile per Confartigianato dell’ufficio marketing. Ciò ha fatto seguito alla riunione informale che c’era stata, l’11 agosto, tra l’amministrazione comunale e l’associazione di categoria, chiamata in causa proprio dai commercianti portorecanatesi ormai sul piede di guerra. Tornando all’altra sera, gli animi si sono accesi perché quasi tutti i 50 negozianti hanno contestato alcuni provvedimenti già anticipati col biciplan, come ad esempio di istituire un’isola pedonale per 24 ore su 24 su una porzione di corso Matteotti, oltre al senso unico di marcia per le auto lungo la stessa via. Mentre altri esercenti hanno segnalato che questa estate l’incasso è drasticamente calato per tutti. E, secondo qualcuno, la causa sarebbe stata l’isola pedonale, che nei mesi estivi era presente su corso Matteotti ogni sabato pomeriggio, dalle 19 in poi. E ancora: è stato fatto presente che sette negozi del centro a breve chiuderanno. Insomma, la situazione del commercio in città sarebbe tutto fuorché rassicurante. Proprio per questo motivo, c’è chi propone di avviare una raccolta firme tra la cittadinanza per chiedere alla giunta (guidata dal sindaco Andrea Michelini) di non far più partire il biciplan. Intanto, da quanto è emerso, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro pubblico tra i commercianti, Confartigianato e l’assessore Riccetti, proprio per illustrare nel dettaglio quali saranno i primi interventi previsti nel biciplan, che dovrebbero riguardare al momento la zona di viale Europa e via King.

