"Summit col prefetto. Ci siamo anche noi"

"Non è il momento delle polemiche, ma dobbiamo unirci alle istituzioni per combattere gli episodi di criminalità che stanno avvenendo a Civitanova. Come comitato Cea e come commercianti vogliamo essere coinvolti e guidati dalle forze dell’ordine per sapere come comportarci". Lo ha detto Angelo Broccolo, referente del comitato di Fontespina Cea, dopo la tentata rapina e il tentato furto avvenuti nel quartiere l’altro ieri. Lunedì in Comune è in programma un tavolo di confronto e il comitato chiede di essere coinvolto in una assemblea pubblica. "Certi problemi si possono superare solo unendosi, l’emergenza sicurezza non è più tollerabile – ha detto Broccolo –. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Dopo l’incontro di lunedì, chiediamo una assemblea pubblica. Le attività commerciali sono le sentinelle sul territorio e noi commercianti dobbiamo essere guidati dalle forze dell’ordine. Siamo noi a ritrovarci questi malintenzionati nelle nostre attività e agiamo d’istinto, per quello che possiamo fare. Come ha detto anche quel delinquente nel filmato che ha girato su tutti i social (quello che immortala la tentata rapina da Acqua e Sapone), prima o poi qualcuno si farà male. Noi vogliamo essere parte attiva e ci devono dire come. Non possiamo essere lasciati senza indicazioni. È ora che si dia un freno alle polemiche politiche, dobbiamo unirci e combattere contro questa situazione che affossa Civitanova: questi personaggi allontanano le persone per bene dalla città, che sta crescendo".

Chiara Marinelli