Summit con il commissario. Punto sulla ricostruzione

Visita importante giovedì sera al palazzo comunale di Recanati dove il sindaco Emanuele Pepa e la sua giunta hanno incontrato il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. "Se ci sei tu, Guido, porteremo a termine molti degli interventi collegati alla ricostruzione e riusciremo a perseguire i progetti più ambiziosi per Recanati". È un rapporto di stima che parte da lontano quello tra Castelli e Pepa e l’incontro aveva l’obiettivo di definire il quadro degli interventi della ricostruzione sia pubblica che privata, a partire dal tema chiave delle scuole, delle chiese e della palazzina strategica, per poi affrontare anche l’incremento dei costi, una sfida sulla quale Castelli ha ribadito l’impegno suo e dell’Ufficio ricostruzione.

I lavori finanziati a Recanati con i fondi del sisma 2016 sono relativi alla realizzazione della palazzina per la delocalizzazione delle funzioni strategiche (832.304 euro) e per il miglioramento sismico del palazzo comunale (7 milioni e 467mila euro). Il commissario, affascinato dalla bellezza del palazzo comunale, dall’aula magna alla sala degli Stemmi, era accompagnato dall’intero staff dell’Ufficio speciale della ricostruzione. In particolare, sul fronte della ricostruzione pubblica sono già stati liquidati i fondi per la scuola Gigli, mentre è in attesa di essere finanziato l’istituto Bonifazi di competenza dell’amministrazione provinciale. Da lunedì inizierà un approfondimento per comprendere i problemi relativi al finanziamento di questa struttura.

Oltre alle scuole, la ricostruzione riguarda anche diverse chiese di proprietà del Comune, non ancora state finanziate, e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli ha anche evidenziato come la sistemazione di San Vito e della Madonna delle Grazie siano interventi che la comunità attende con particolare aspettativa, insieme con il chiostro di Sant’Agostino. Invece lavori di recupero di Santa Maria in Varano, al cimitero comunale, sono resi possibili dal finanziamento di oltre 3 milioni e mezzo concesso dal ministero della cultura e gestito dal segretariato regionale marchigiano. Il sindaco Pepa ha, quindi, condiviso con Castelli l’esistenza di ulteriori progetti, esprimendo la volontà di consolidare il rapporto con la struttura commissariale anche per nuove strategie per valorizzare Recanati.

