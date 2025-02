Summit con prefetto e Acquaroli

Episodi di illegalità e violenza, Civitanova è in piena emergenza sicurezza e il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, porta sulla costa il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che di norma si riunisce nel capoluogo. È stato convocato per lunedì alle 10.30 nella sala giunta del Comune, e oltre al prefetto saranno presenti i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco Ciarapica e pure il presidente della Regione Acquaroli. Obiettivo è varare un piano di azione che consenta di contrastare i fenomeni di violenza, quella giovanile e non solo, che si stanno verificando in città e con una escalation molto preoccupante. Le strategie che emergeranno dal Comitato dovranno integrarsi con il piano di sicurezza per i giovani che la polizia locale di Civitanova sta predisponendo come risposta ai fatti che stanno accadendo, soprattutto alle aggressioni nel mondo delle baby gang.

"Iniziamo un percorso – dice Ciarapica – per affrontare un fenomeno che richiede azioni coordinate e a lungo termine e dove la collaborazione a tutti i livelli è fondamentale. Dobbiamo agire subito e invertire la rotta. Ben vengano quindi più controlli, ma servono anche pene più severe per chi delinque".