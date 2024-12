Summit su viale Vittorio Veneto: "Chieste più pulizia e sicurezza"

Il comandante della Polizia locale di Tolentino Andrea Isidori, con il vicecomandante Nicola Mari e l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, ha convocato le ditte dei cantieri di viale Vittorio Veneto, uno dei quartieri più colpiti dal terremoto. L’incontro ha avuto l’obiettivo di affrontare alcuni problemi emersi, come la necessità di maggiore pulizia nelle aree di lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza e decoro urbano. "È un primo passo fondamentale per migliorare la gestione dei cantieri e garantire una maggiore efficienza negli interventi, sempre nel rispetto della sicurezza e della vivibilità per i cittadini – ha spiegato Giombetti –. È fondamentale che ogni cantiere diventi un esempio di efficienza e rispetto per il territorio. Abbiamo ribadito alle ditte l’importanza di collaborare attivamente con l’amministrazione per risolvere le criticità segnalate. Estenderemo presto questa modalità di confronto alle altre zone interessate dai lavori, per garantire una gestione omogenea e attenta in tutto il territorio comunale". Alla base, il coinvolgimento diretto delle imprese e il monitoraggio costante. "Il nostro obiettivo è garantire che i lavori procedano in modo regolare, rispettando sia le norme sulla sicurezza sia il decoro urbano, ma anche per tutelare i cittadini che ancora vivono nelle aree interessate dai lavori – ha aggiunto il comandante Isidori –. È nostro dovere assicurarci che queste persone possano vivere in un ambiente sicuro e dignitoso, nonostante la complessità degli interventi in corso". "Abbiamo voluto questo incontro per definire un percorso di miglioramento concreto nella gestione dei cantieri" ha concluso il vicecomandante Mari.