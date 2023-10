Sun Guang è il riferimento per l’assistenza dei cinesi

CIVITANOVA

Il Console Generale della Repubblica Cinese a Firenze, Wang Wengang, ha conferito un importante compito a Sun Guang, e cioè di essere punto di riferimento per la tutela e l’assistenza dei cittadini cinesi residenti nella regione, In sostanza, si tratta di un incarico fiduciario, rappresentativo del Consolato, che dovrà comunque essere puntualmente messo al corrente di tutto. In concreto, Sun Guang dovrà assistere i suoi connazionali che per un motivo o per l’altro vengono a trovarsi in difficoltà, capirne le ragioni, fornire loro assistenza tecnica o di consulenza legale in caso di necessità; tenere per conto del Consolato, i contatti con le autorità locali, assistere i funzionari consolari nelle visite ai cittadini cinesi, nella comprensione dei rischi di sicurezza o fornire informazioni in merito, qualora siano coinvolti cittadini o organizzazioni cinesi, e via dicendo. Tra i compiti, anche la promozione di scambi, la cooperazione nella tutela e l’assistenza consolare tra Cina e Italia, nonché l’assistenza al Consolato Generale, che ha sede a Firenze, nello svolgimento di attività legate agli interessi dei cittadini e delle organizzazioni cinesi dislocate nel territorio. Per la cronaca, sono circa 20 mila i cinesi residenti nelle Marche, più di mille a Civitanova ove risulta la etnia più numerosa. Sun Guang è il primo cittadino cinese che ha messo piede nelle Marche e a Civitanova: il primo, nel 1980, ad aprire il ristorante Pechino, prima in via D’Annunzio e da anni in viale V. Veneto.

Giuliano Forani