"Suo figlio ha avuto un incidente". Una 95enne nel mirino delle truffatrici

"Suo figlio ha avuto un problema, veniamo noi a farle compagnia. Lei è sola in casa?". È quanto si è sentito dire al telefono, ieri mattina, una 95enne di Macerata, finita nel mirino due truffatrici. L’anziana però non è caduta nella trappola e ha troncato la conversazione senza dare spago alle malintenzionate. L’episodio, l’ennesimo di questo tenore, risale alle 13 di ieri. L’anziana era sola in casa, quando ha ricevuto una chiamata sulla linea fissa: all’altro capo del telefono c’era una donna, ma si sentiva anche un’altra voce femminile che parlava con la persona che aveva effettuato la chiamata. Le due truffatrici hanno provato ad agganciare la 95enne con la classica truffa dell’incidente. Hanno detto all’anziana che il figlio aveva avuto un problema e che loro potevano andare da lei, nella sua casa di via Emanuele Filiberto, per tenerle compagnia fin tanto che le cose venivano sistemate. "Lei in questo momento è sola?", le hanno domandato. "Possiamo venire noi per farle un po’ di compagnia". La 95enne, però, non si è fatta ingannare e in modo sbrigativo ha replicato: "Io sono anziana e sorda, lasciatemi stare". Poi ha chiuso la telefonata. Pochi minuti più tardi il figlio – che non aveva avuto nessun problema – è rincasato. Comprensibilmente agitata, l’anziana gli ha raccontato quanto successo. Sulla vicenda non è stata presentata nessuna denuncia, ma è la seconda volta nel giro di pochi mesi che alla donna arrivano queste telefonate truffa.