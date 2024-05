Suolo pubblico, le regole per il voto

Regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico, ma non solo, per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi, emessa dal comando della polizia locale. Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico per comizi o banchetti per la propaganda elettorale, dovranno essere presentate tre giorni prima dal loro svolgimento al Comando di Polizia Locale o tramite PEC all’indirizzo comune.macerata@legalmail.it (tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00) o con la modalità di consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, in viale Trieste 24 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.