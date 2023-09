Suona la campanella, chiusura sperimentale al traffico di via Alighieri

Da stamattina, con l’avvio dell’anno scolastico, sarà chiusa al traffico via Alighieri e cioè la strada dove si trova il plesso dell’istituto comprensivo Medi, durante l’orario di entrata e di uscita degli alunni. A darne notizia è stato il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, tramite un post Facebook nel quale ha illustrato la nuova ordinanza al traffico, a firma del comandante della polizia locale, Sirio Vignoni. Si tratta di un provvedimento, quello dell’amministrazione comunale, attuato per il momento solo in modo sperimentale e provvisorio. "Da oggi – ha scritto Michelini –, giorno di apertura dei nostri plessi scolastici, e in via sperimentale fino al 30 settembre ci sarà il divieto di transito nei tratti: tra via Alighieri e la bretella di collegamento con via De Gasperi, via Alighieri e viale Europa, lato ovest di via Alighieri". Questo però, specifica il sindaco Michelini, "nelle fasce orarie 7.45-8.10 e 12.25-13.05, e comunque compatibilmente agli orari di entratauscita degli alunni dalle scuole". Tuttavia, aggiunge ancora il primo cittadino portorecanatese, "negli stessi orari il parcheggio sito in piazza Giovanni XXIII sarà fruibile in modalità gratuita. Sempre inerentemente all’inizio della attività scolastica si ricorda a tutti i genitori che sul portale del Comune sono aperte le iscrizioni per il servizio mensa e trasporto".