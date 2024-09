"Suoni dal passato", oggi il concerto d’organo di Dalla Vecchia

Un concerto d’organo in onore di Santa Sperandia, compatrona di Cingoli, per onorare la festa che si concluderà mercoledì. Il concerto a ingresso libero oggi alle 21.15, nella chiesa del santuario dedicato alla badessa benedettina, vedrà Margherita Dalla Vecchia (nella foto) proporre il repertorio dalla tastiera dello strumento costruito nel 1773 dal celebre organaro veneto Gaetano Callido, sporgente sopra la cantoria del tempio barocco. L’evento è inserito fra quelli programmati per la 30esima rassegna organistica "Suoni dal passato", la stagione concertistica organizzata dall’associazione organistica Vallesina di Staffolo in vari luoghi storici e sacri, con il contributo di numerosi operatori e titolari di aziende in attività nel comprensorio.