Le suore social che si ribellano al Vaticano arrivano dal Maceratese

Madre Diletta Forti, abbadessa del Monastero Maria Tempio dello Spirito Santo

Sant’Angelo in Pontano, 23 febbraio 2023 – Le suore di Pienza “commissariate” dal Vaticano perché ritenute troppo social un tempo (prima del terremoto) si trovavano nel monastero di Sant’Angelo in Pontano.

Poi una parte di loro ha effettuato un’esperienza di evangelizzazione in Olanda trasferendosi là; è rientrata in Italia nel 2017, andando direttamente a Pienza. Il terremoto del 2016, infatti, aveva danneggiato la struttura di Sant’Angelo in Pontano e le monache erano state costrette a trasferirsi in un edificio più piccolo, un casolare di campagna di loro proprietà.

Il gruppo che era stato nei Paesi Bassi, allora, essendo lo spazio diventato più limitato, al rientro era stato dirottato verso monasteri altrimenti destinati alla chiusura, per ripopolarli.

Il monastero di Pienza ha una gestione autonoma rispetto a quello di Sant’Angelo in Pontano. Quest’ultimo è stato sempre molto scenario di vocazione e giovani da mezza Europa, gran parte delle quali provenienti dal cammino neocatecumenale. Prima del sisma, c’era una trentina di suore.

Le tredici benedettine sono state “commissariate” dal Vaticano per una clausura ritenuta troppo esuberante. Negli ultimi giorni il popolo della Rete le ha sostenute: “Non soffocate questa gioiosa apertura al mondo”. Dall’ordine monastico si mantiene il massimo riserbo sulla vicenda.