Super centenarie. Grande festa ad Appignano

Appignano è noto anche per essere un borgo dove la qualità della vita è alta e si vive bene e soprattutto a lungo, lo dimostrano anche i recenti festeggiamenti di due concittadine che hanno raggiunto traguardi straordinari: Nazzarena Cicarè (foto in alto), vedova Prenna, nata il 3 maggio 1920 che quest’anno ha festeggiato i105 anni e Quintilia Braconi, vedova Palanca, nata il 12 aprile 1924 che ha compiuto 101 anni.

Ad omaggiare le due ultracentenarie a nome di tutta la comunità il sindaco Mariano Calamita e il parroco don Gianluca, durante i festeggiamenti organizzati dai figli, nipoti e pronipoti. "È un onore per me e per la nostra comunità festeggiare le signore Nazzarena e Quintilia, due donne straordinarie che incarnano il nostro spirito di resilienza e gioia di vivere – afferma il sindaco –. La loro longevità è una testimonianza delle virtù del nostro territorio, dove l’aria incontaminata e la buona tavola si fondono per creare un ambiente ideale per vivere a lungo e in salute. A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Appignano auguro a Nazzarena e Quintilia tanti momenti di gioia e serenità".