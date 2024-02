’Super Ginger’ clown irriverente e con tanta spregiudicatezza

Una clown a tempo pieno che, tra palco e realtà, vive di emozioni da condividere con il proprio pubblico. Si chiama "Super Ginger!" lo spettacolo comico-clownesco che domenica, alle 17.30, andrà in scena al teatro Mugellini di Potenza Picena. Si tratta del secondo appuntamento della stagione 2024. Ed è anche un grande ritorno: quello della irriverente compagnia vicentina Stivalaccio Teatro. Nei panni del clown Ginger, l’attrice Anna De Franceschi, che darà forma a "un clown contemporaneo, la cui figura è lontana dal falso stereotipo di clown per l’infanzia. Parla a tutti universalmente e, con le stesse tecniche clownesche, attraversa sogni, attese e solitudini all’interno di una cornice dove ognuno può riconoscersi. Niente fiorellini. Niente organetti. Niente palloncini. Ma esplosiva vitalità, carica emotiva e spregiudicatezza". Il tutto è promosso dal Comune, con l’associazione culturale e teatrale Aurora, l’associazione Spaziocultura, il Fotoclub locale e Astea. Le prevendite su Ciaotickets, al Caffè dello Sport e alla tabaccheria Punto & Virgola. Per info: 3395045411.