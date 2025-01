Super Gonzalez spinge Matelica, blitz a Rovigo

SOLMEC63THUNDER MATELICA65

SOLMEC RHODIGIUM BASKET : Stoichkova 9, Viviani 3, Castelli 15, Martinello, Contiero, Battilotti 2, Bonivento 8, Zanetti 4, Leghissa 8, Garofalo 7, Novati, Zuccon 7. All. Pegoraro.

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash, Cabrini 5, Patanè, Celani 7, Battellini, Gramaccioni 5, Gonzalez 18, Zamparini, Poggio 13, Bonvecchio 17, Andreanelli, Sanchez. All. Sorgentone.

Arbitri: Spinello e Mariotti.

Parziali: 16-13, 15-11, 13-22, 19-19.

La Thunder Matelica passa in rimonta a Rovigo, porta a casa due punti e ora aspetta l’esito della partita di oggi tra Roseto e Civitanova per sapere se strapperà il pass per la final eight di Coppa Italia. Una vittoria sul filo di lana quella ottenuta dalle ragazze di coach Sorgentone, finite sotto nei primi due quarti, ma capaci di rimontare le venete con un finale in crescendo. A 15 secondi dalla sirena, il punteggio era sul 63-63, poi ci ha pensato la capitana Gonzalez (18 punti per lei, top scorer del match) a mettere a canestro la palla decisiva. Con la vittoria di ieri Matelica sale al terzo posto assieme a Trieste e Roseto (a quota 18 punti). In caso di vittoria delle abruzzesi contro la Feba, la Thunder la spunterebbe su Trieste in virtù della vittoria nello scontro diretto. Nell’eventualità di un ko di Roseto, invece, con tre squadre appaiate sarebbe Matelica a restare fuori per la classifica avulsa.