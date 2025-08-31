I super nonni Patrizia e Adolfo: “La nostra estate con 14 nipoti. Cucina, lavatrici e tanto amore”

Macerata, 31 agosto 2025 – Hanno quattordici nipoti. Cosa rara al giorno d’oggi. I maceratesi Patrizia Bonfigli e Adolfo Fabiani, 69 e 72 anni, ogni estate radunano i piccoli di famiglia in un camping a Sarnano; i genitori lavorano e loro due, in pensione, si prendono cura dei ragazzi.

La presenza di questa ‘squadra’ in montagna si sente. Tra amicizie, primi amori, giochi a pallone e piscina, questo gruppo colorato anima il villaggio. Il parroco fa l’applauso quando li vede arrivare, quasi commosso dalla presenza di un po’ di ragazzini la domenica a messa d’estate.

"Non è semplice gestire adolescenti, pre-adolescenti e bambini in età scolare – dicono i nonni –. Non ci saremmo mai aspettati, un giorno, di vivere un’esperienza di questo tipo. Ma guardiamo nei loro occhi e vediamo che Dio esiste. L’amore per loro è immenso, sono un dono”.

Patrizia Bonfigli e Adolfo Fabiani, 69 e 72 anni

Patrizia e Adolfo sono sposati da 43 anni, lei lavorava come fisioterapista e lui come farmacista. Hanno tre figlie: Eleonora (impiegata in un’azienda come consulente manageriale) di 41 anni, Erika (architetto) di 38 e Isabella (consulente informatica) di 31. Le prime due sono rispettivamente mamme di 7 e 6 figli, Isabella di uno. Erika vive a Roma, le altre due a Macerata.

I nipoti sono: Marco di 15 anni, Giovanni di 14, Cristiano 13, Natanaele 12, Sebastiano e Letizia 11, Francesco 9, Giuditta e Efraim 8, Gabriele 5, i gemelli Leonardo e Raffaele di 2, Davide 1 e l’ultimo arrivato, Diego, di 7 mesi. Tutti maschietti tranne due femminucce. A Sarnano i più piccoli sono con le mamme, mentre i nonni si occupano della fascia da 6 anni in su.

Come vi organizzate?

“La parte più faticosa – dice Patrizia – è fare la spesa, organizzare i menu e cercare di accontentare un po’ tutti. Adolfo deve trasportare grossi quantitativi di cibo, va al supermercato quasi tutti i giorni. Io invece mi occupo della cucina e dello ‘smistamento panni’; dedico la mattinata a fare lavatrici. Cerchiamo di dare ai ragazzi un’educazione sana, ci proviamo. Il kit del primo soccorso serve quotidianamente”.

Perché avete scelto Sarnano?

"Veniamo in questa zona da 38 anni, da quando le nostre figlie erano piccole. Abbiamo una casa per dormire subito fuori il campeggio, e durante il giorno siamo al camping ‘Quattro stagioni’, in un bungalow. Un punto di riferimento e ritrovo per la nostra famiglia; ci raduniamo, tipo colonia, i bambini possono correre, giocare, andare in piscina con i loro amici… si sentono liberi. I genitori lavorano e spesso i centri estivi non coprono tutta l’estate e sono costosi. Tra cuginetti non vedono l’ora di passare insieme questi mesi e quando devono andarsene è una tragedia”.

Qual è la parte più difficile e quella più bella?

“C’è una certa responsabilità nel controllo e nella gestione dei bambini. Ma siamo in un contesto bellissimo. Guardarli e come vedere un film. Sono l’amore. E poi pensiamo sempre alle nostre figlie, al loro coraggio e a quello dei loro mariti: dedicano tutto a questi ragazzi”.

Quante volte vi sarete sentiti dire: ‘Ma chi ve lo fa fare?’…

“Tante – dice Patrizia –. Rispondo sinteticamente: ‘Dipende dall’ottica di vita’. Quando ti apri alla vita non hai paura di fare figli perché pensi che c’è un Padre sopra a tutto. È un fatto di fede. Le nostre figlie non hanno chissà quali entrate, fanno lavori normali e a part-time; sì, ci sono i contributi statali e tutti noi nonni (compresa una zia sempre molto presente) cerchiamo di dare una mano, ma devono pensare a scuola, babysitter, attività. Però non facciamo mai calcoli a livello economico”.