Super poliziotto newyorkese in ateneo

Domani Jack Cambria torna all’Università di Macerata. Il pluridecorato negoziatore della polizia di New York sarà alle 11 a Giurisprudenza per un incontro aperto dai saluti del rettore John Mc Court e del direttore del dipartimento Stefano Pollastrelli. L’appuntamento è organizzato con Roi Group, gruppo maceratese alla guida di brand leader nella creazione di eventi per la crescita professionale, personale e di una casa editrice. Moderano Lorenzo Compagnucci e Giorgia Vulpiani. "Siamo sempre attenti a offrire ai nostri studenti occasioni di scambio con grandi nomi del mondo accademico e professionale – commenta McCourt –. In un mondo in cui si fa fatica a dialogare, Jack Cambria ci offre una lezione di vita basata sulle sue esperienze, sottolineando l’importanza del saper negoziare". "Amiamo portare nella nostra città – sottolinea Marcello Mancini, fondatore di Roi Group – le menti più brillanti del pianeta che abbiamo la fortuna di ospitare nei nostri appuntamenti. Cambria ha un legame speciale con Macerata, dove è venuto quattro anni fa ed è stato accolto da tutta la cittadinanza per quello che è: una persona che ha avuto un percorso professionale fuori dall’ordinario, ma che mette a disposizione di tutti mostrando con la sua empatia quanto si possano applicare le tecniche di negoziazione in ogni ambito della nostra vita".