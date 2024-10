’Super’ vince il premio per i cortometraggi

Il primo premio Stelvio Massi della decima edizione del concorso dei cortometraggi del Civitanova Film Festival è andato a ’Super’, del regista Nikolas Kouloglou (Grecia). Ramazan Kiliç si è aggiudicato invece il Premio alla Miglior Regia, con il corto ’Things unheard of’ (Turchia). Il Premio Claudio Gaetani per il Miglior Attore è stato assegnato a Stefano Tetti per ’Ultraveloci’ (Italia), quello per la Miglior Attrice a Despina Kourti per Wings (Grecia). Il comitato artistico del CFF ha conferito il Premio Fango&Assami a 7LBS 8OZ di ’Yoo Lee’ (Stati Uniti); lo staff del Civitanova Film Festival ha dato il suo premio a ’The one note man’ di George Siougas (Gran Bretagna) che si è anche aggiudicato il premio del pubblico. Novità di questa edizione, i riconoscimenti assegnati da una giuria specifica in collaborazione con Scenaria Festival: le migliori scene sono di Silvia Finesso e i migliori costumi di Elisa Bonfadini (entrambe per Ultraveloci). Si è conclusa domenica con le premiazioni la decima edizione del Civitanova Film Festival, in un cineteatro Cecchetti da tutto esaurito già dal primo pomeriggio. "Sono felice di questo riconoscimento – ha detto in un videomessaggio al pubblico il regista Nikolas Kouloglou – e sono ancor più felice che la giuria abbia apprezzato il messaggio d’amore che c’è dietro a questo mio cortometraggio". La giuria artistica si è confermata di grande qualità, con l’autrice e regista Laura Viezzoli, il direttore artistico del PostModernissimo Ivan Frenguelli, la sceneggiatrice Giulia Magda Martinez, la responsabile di distribuzione Maud Corino, l’autore e direttore del MoliseCinema Federico Pommier Vincelli. La giuria per i premi in collaborazione con Scenaria Festival hanno invece visto coinvolti: Daniela Garbuglia, tra l’altro figlia del grande scenografo civitanovese Mario Garbuglia; il costumista e scenografo Giancarlo Colis; Mauro Mazziero, ideatore di Scenaria Festival e Prima Scena; la Storica dell’arte e consulente di direzione organizzativa e progettazione finanziaria Francesca Iacopini.