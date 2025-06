"Superata quota 130 donazioni"

"Sono molto emozionata". Anna Ruggeri, di Colmurano, non nasconde l’emozione per questo momento. "È un grande onore ricevere questo titolo". Ruggeri è iscritta all’Avis di Colmurano dal 1989 e ha all’attivo più di 130 donazioni; è stata membro del direttivo dell’Avis fino al 2000 ed è socia della Società operaia mutuo soccorso e della Pro Loco di Colmurano. "Ora – dice – mi impegnerò ancora di più a promuovere l’Avis e le sue finalità". Il presidente Mattarella ha riconosciuto la dedizione e l’impegno sempre profusi in ambito sociale. Il diploma le è stato consegnato dal prefetto Isabella Fusiello, da Mirko Mari, sindaco di Colmurano, e dalla dottoressa Cristina Seri, presidente dell’Avis.