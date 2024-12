Superati gli esami per diventare arbitri. Ecco i quindici nuovi fischietti maceratesi

Superati gli esami di qualificazione, quindici nuovi arbitri sono divenuti effettivi alla sezione Aia di Macerata che ha in organico 290 associati di cui 38 con doppio tesseramento (liberi da designazione, possono dedicarsi al calcio giocato) e 24 donne. Il prossimo corso è previsto per il mese di febbraio e aperto alla fascia di età dai 14 ai 40 anni. I nuovi "fischietti" sono (nella foto) Edoardo Menghi, Lorenzo Mordini, Davide Pistolesi e Giuseppe Posa, di Macerata; Federico Di Stefano e Riccardo Tartabini, di Pollenza; Samir Abazi di Sarnano; Reinaldo De Pietto di Civitanova; Alfredo Crocetti di Casette Verdini; Lucio Francia di Monte San Giuseo; Leonardo Giorgetti di Chiesanuova; Aya Jayed di Appignano; Leonardo Pieragostini di Mogliano; Oussama Mirat di Morrovalle; Sara Reti di Matelica.

Dalla base piramidale al vertice, per evidenziare quanto e come la sezione maceratese dell’Aia, la più numerosa delle sette marchigiane, è presente con i suoi tesserati a livello nazionale: in Serie D operano gli assistenti Alessandro Bara, Laura Gasparini, Alessandro Pascoli, gli arbitri Andrea Barbatelli, Alessandro Bini, Laura Mancini, Luca Pasqualini, Filippo Pazzarelli, Leonardo Salvatori, gli osservatori Marco Ballini e Leonardo Puliti; in C gli assistenti Emanuele Bracaccini, Daljit Singh e l’arbitro Gabriele Sacchi; in B e in A Marco Monaldi e Juan Luca Sacchi.

Gianfilippo Centanni