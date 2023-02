Superbonus addio, scoppia la rivolta "Colpo di grazia per la ricostruzione"

di Lucia Gentili

"Lo stop totale del governo nazionale alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus edilizi, compreso il Superbonus, dà il colpo di grazia alla ricostruzione post-terremoto. Se non arriva una deroga per il cratere, questa volta davvero le imprese chiudono". A lanciare l’sos è Carlo Resparambia, presidente di Ance Macerata (associazione nazionale costruttori edili) e coordinatore dell’area sisma, che ricorda come la ricostruzione privata sia solo al 13% e debba ancora entrare nel vivo. "In pratica da oggi (ieri, ndr) – spiega – per tutte le nuove pratiche sul territorio nazionale, sul terremoto ed extra terremoto, non sono più previsti lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus fiscali introdotti negli ultimi anni dal Superbonus con la detrazione al 110%. E questo significa che la ricostruzione sarà possibile solo per i ricchi. Finora, infatti, il proprietario di un’abitazione danneggiata, tra il contributo di ricostruzione e il Superbonus, riusciva a coprire la spesa. Ma, per i bonus che matureranno da ora in poi, non ci sarà più la possibilità di ottenere lo sconto in fattura dall’impresa né di cedere i crediti. Resta solo la strada della detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi, cioè la possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale: il proprietario così sarebbe costretto a pagare accolli e tasse. Ma chi si avventurerebbe a fare una cosa simile di fronte a cifre come 100mila euro? Tutto questo non vale per chi ha già presentato la Cila, per le ristrutturazioni già in corso. Il governo ha cambiato le carte in tavola per l’ennesima volta". Il presidente Ance evidenzia che lo scenario che si prefigura nel cratere "è quello di un blocco totale dei progetti da depositare e quindi di lavori da avviare, perché sebbene sia vero che la detrazione resta, pochi saranno quei proprietari che hanno la capienza fiscale per usufruirne". Ed elenca le possibili soluzioni: "Innanzitutto il ripristino urgente e inderogabile della misura, una deroga all’applicabilità del decreto per l’area del cratere. Lo auspico, considerando anche che quello del commissario Castelli è un incarico fiduciario del presidente del Consiglio. Oppure, se lo Stato ritiene che i bonus edilizi siano stati un boomerang per il debito pubblico, l’ideale sarebbe aumentare il contributo della ricostruzione post-sisma: questo semplificherebbe tutto, ai cittadini, alle imprese che non devono correre dietro alle banche per farsi monetizzare la cessione del credito, e lo Stato risparmierebbe. Sono disponibile a partecipare ai tavoli nelle sedi istituzionali per cercare soluzioni".