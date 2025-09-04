Superbonus agli sgoccioli: "Ricostruzione a rischio, adesso serve una proroga"

Ricostruzione privata a rischio stop nei territori del sisma 2016 per la scadenza del 31 dicembre 2025, termine entro il quale devono essere rendicontate le spese del Superbonus 110%. L’allarme è stato lanciato da Ance Macerata con gli ordini professionali e le associazioni artigiane, sottolineando come si tratti di un termine irrealistico per i tempi effettivi dei cantieri e come rischi di creare un blocco per migliaia di lavoratori e contenziosi.

"Nel processo di ricostruzione molte sono le cose che funzionano, e sentiamo forte il sostegno e l’impegno del commissario Castelli – spiega Enrico Crucianelli, presidente di Ance Macerata –, ma permane un grande problema che ci mette a rischio: la scadenza del Superbonus applicabile alle pratiche presentate prima del 30 marzo 2024. Ai progetti presentati dopo questa data è stata concessa la proroga al 2026, mentre i precedenti restano vincolati alla scadenza del 2025. Una disparità che, secondo Nicolò Zanon, vicepresidente della Corte costituzionale, lede i principi di uguaglianza, ragionevolezza e tutela del diritto all’abitazione. Per questo sarebbe necessaria una proroga del termine o la trasformazione della quantità di Superbonus non usata entro fine anno in contributo".

"La variabilità delle norme è un grande problema – continua il portavoce di Anaepla Confartigianato, Giovanni Salvucci –, le imprese non accettano lavori non sicuri". Dello stesso parere è Alessio Cipollari, presidente Cna Costruzioni: "Chiediamo continuità. Non sappiamo se accettare cantieri nell’incertezza di riuscire a portarli avanti. Si inizia a lavorare male, stressati, rischiando che lavoro e sicurezza vengano meno".

"Si tratta di situazioni che innescano contenziosi anche per noi professionisti", sono le parole di Paola Passeri, presidente Collegio Geometri di Macerata. Simona Guido, presidente Collegio Geometri di Camerino: "Vivo il terremoto non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale, avendo perso la mia prima abitazione. La scadenza di dicembre pende sulle nostre teste, con l’impossibilità di realizzare quello che si dovrebbe nei tempi a disposizione. Se il 110% a livello nazionale è stata un’opportunità, nel cratere è stata necessità".

Nicola Gobbi, consigliere portavoce Ordine Ingegneri, sottolinea: "Nel caso di mancata proroga quello che resterà da pagare sarà sulle spalle di committenti e terremotati. Ma ricostruire vuol dire ridare abitazioni a gente che ha perso la propria casa, lavorando nel rispetto della sicurezza e per la qualità del risultato". Presente anche Roberto Maurizi, del comitato "La terra trema noi no", che afferma: "Ci preoccupano normative aleatorie e senza una programmazione seria. È impensabile che una famiglia metta a rischio il proprio patrimonio per dover far fronte a qualcosa che non è dipeso dalla stessa e per cui non ha gli strumenti risolutivi. Questo scenario permette poi l’avvicinamento di aziende non serie con firme di contratti superficiali".