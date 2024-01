Superbonus, chiuse le indagini della maxi-truffa

Tolentino

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa o indebita percezione erogazioni pubbliche, falso ideologico, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio: la procura ha chiuso le indagini nei confronti del 32enne Marsel Mati, sua madre Shpresa, la sorella e la moglie, Marsida e Alba, tutti residenti a Tolentino, dell’architetto Pier Luigi Lunghi di Martinsicuro, del consulente del lavoro Giuseppe Ruiti Spurio e del consulente fiscale Carlo Pisciotta, anche loro di Tolentino. Tutti erano stati arrestati a febbraio, nella maxi inchiesta condotta da carabinieri e guarda di finanza sulle truffe milionarie con il Superbonus 110 per cento. Secondo l’accusa Marsel Mati, socio totalitario e occulto della Gruppo Mama e della Immobiliare Centro Italia, avrebbe promosso e organizzato l’associazione a delinquere, occupandosi dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e miglioramento energetico sui condomini finanziati da sismabonus ed ecobonus, emettendo una serie di fatture gonfiate e incassando così più del dovuto.

Lunghi, Pisciotta e Ruiti Spurio si sarebbero occupati dei documenti tecnici e contabili, sui presupposti per le detrazioni e la congruità delle opere svolte. Il ricavato sarebbe stato girato alle familiari e utilizzato per acquistare immobili a Tolentino e Belforte, intestati fittiziamente alla madre, alla moglie, alla sorella di Mati e alle società, e per comprare beni aziendali ma anche gioielli e beni di lusso, come auto e orologi. Nel mirino dell’inchiesta sono finiti i lavori su 12 immobili a Tolentino, Treia, Serrapetrona, Civitanova e Belforte. Si tratterebbe – secondo l’accusa – di 7 milioni e 470mila euro di incassi non dovuti grazie a questi interventi pagati dallo Stato. Le indagini erano partite dopo un episodio avvenuto nel 2021 a Tolentino. Due imprenditori edili abruzzesi avevano comprato all’asta un immobile, ma arrivati nel cantiere avevano trovato Mati, che avrebbe preteso 60mila euro per andarsene. Dopo quella denuncia, un mese fa il 32enne è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione, in merito a quell’episodio. In seguito alla segnalazione dei due imprenditori, però, era iniziata una lunga e complessa indagine da parte di finanzieri e carabinieri, con documenti, sopralluoghi, appostamenti. Nel corso di uno di questi controlli nei cantieri della società Mama, a giugno del 2022 Marsel Mati avrebbe anche minacciato uno degli ufficiali, motivo per cui deve rispondere anche di questa imputazione.

Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Vincenzo Carusi ha inviato l’avviso di fine indagini agli indagati, che ora potranno dare la loro versione sulle accuse mosse contro di loro. Gli indagati, difesi dagli avvocati Vando Scheggia, Giancarlo Giulianelli, Riccardo Leonardi, Sergio Ariozzi e Massimo Di Bonaventura, hanno sempre respinto ogni addebito assicurando di poter dimostrare di aver davvero svolto i lavori fatturati, e di non aver commesso alcun illecito.