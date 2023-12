"Superbonus: da noi contraccolpi minori"

"I problemi certo non mancheranno. Credo, però, che in provincia di Macerata l’impatto sarà meno rilevante rispetto ad altre realtà. Per un motivo preciso: qui le imprese hanno agito mixando gli interventi per la ricostruzione con quelli del 110%, a vantaggio soprattutto della prima". Enrico Crucianelli, presidente Ance di Macerata, sintetizza in questo modo la realtà del Superbonus edilizio dopo gli ultimi interventi del Governo. "Premesso che tutto ciò che è stato portato in detrazione fino al 31 dicembre 2023 è salvo – spiega – è evidente che laddove i lavori non sono stati conclusi il rischio di contenzioso è piuttosto alto". "E’ vero, con le ultime misure approvate dal Consiglio dei Ministri non è stata prevista nessuna proroga rispetto a quanto era già stato deciso, e cioè la riduzione del beneficio dal 110% al 70%. E’ stato solo previsto un sostegno per le famiglie a basso reddito (fino ad un massimo di 15mila euro l’anno di Isee): per loro sarà lo Stato a coprire il 30% che è stato decurtato". In tutti gli altri casi, però, la questione si fa complessa e delicata. "Il rischio è che si creino problemi di insolvenza, nel senso che i committenti potrebbero non disporre delle risorse necessarie per pagare quel 30% che adesso è a loro carico. Non solo. Potrebbero cercare di addebitarlo alle imprese, imputando loro il ritardo nell’esecuzione dei lavori, ma queste potrebbero a loro volta portare mille legittime giustificazioni a loro sostegno". Insomma, una situazione davvero ingarbugliata, complicata anche da un altro fatto. "Se l’impresa non riesce ad avere il 30% non matura neanche il 70% - evidenzia Crucianelli -. Se fosse stato possibile maturare il 70% senza il 30%, come avevamo chiesto di fare, sarebbe stata un’altra storia. Ma così, purtroppo, non è stato". Il presidente Ance, però, ribadisce che le conseguenze in provincia saranno relative. "Diversamente dalle grandi realtà metropolitane e, comunque, dai centri maggiori, dove si contano tanti grandi condomini, qui la situazione è diversa. Certo, questo non significa che non ci saranno problemi, e non mancheranno difficoltà. Tuttavia la stragrande maggioranza delle imprese è alle prese con la ricostruzione post sisma che ha fatto della nostra provincia, come qualcuno ha sottolineato, il più grande cantiere d‘Europa". Non a caso i cittadini e le istituzioni sono a "caccia" di imprese edili, mentre queste quotidianamente sono alla ricerca di muratori, carpentieri e altre figure professionali assai difficili da reperire. Quanto al discusso Superbonus, al di là di come evolverà, la sorte sembra inesorabilmente segnata.

Franco Veroli