Superbonus, ora Castelli rassicura "Nel cratere restano le agevolazioni"

di Elena Silvetti

"La ricostruzione post sisma non subirà rallentamenti con gli ultimi provvedimenti del governo sui bonus edilizi". Lo ha affermato Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione, nell’incontro promosso da Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli – Fermo, svoltosi ieri pomeriggio alla presenza di numerosi piccoli imprenditori e artigiani. Castelli ha illustrato i provvedimenti e le nuove opportunità per il rilancio economico e sociale "Next Appennino" e ha presentato la sua visione per la ricostruzione. L’incontro è stato introdotto dal segretario generale Confartigianato Giorgio Menichelli: "Ringrazio il commissario Castelli per la disponibilità a incontrare gli imprenditori del territorio. Già come amministratore, Castelli è stato in prima linea sul tema e siamo certi che con la sua esperienza e conoscenza del territorio potrà dare la giusta importanza alla ricostruzione. Con lui l’associazione ha sempre avuto un dialogo aperto e un ascolto sincero. Tale sinergia potrà segnare un ottimo passo e ascolteremo le sue parole con grande attenzione". Castelli ha affrontato gli argomenti di maggiore interesse per le imprese. "Il mio ruolo è quello di trasformare in realtà le rassicurazioni. Proprio per questo, nonostante l’impossibilità a procedere con il Superbonus 110% nelle modalità attuali, ho avuto rassicurazioni da parte di Palazzo Chigi, che si concretizzeranno in un emendamento al decreto legge 11, sul mantenimento del diritto dei terremotati a usufruirne con la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura, che proverò a far derogare fino al 31 dicembre 2025. La decisione di cessare l’erogazione del Superbonus è stata presa dal governo a causa del rischio di compromissione di altri interventi nel corso dell’anno. Ieri (giovedì, ndr) in commissione al Senato abbiamo approvato degli emendamenti che testimoniano quanto la ricostruzione nel cratere sia una priorità per il governo: non c’è il rischio che questa si perda. In particolare c’è un emendamento, che riguarda la pubblica amministrazione, il quale prevede che sia consentito ai Comuni di stabilizzare tutti gli operatori assunti che completeranno un triennio di permanenza nella pubblica amministrazione entro il 2023. Ciò comporta dare forza e solidità a quei Comuni che giornalmente convivono con il terrore che l’operatore formato se ne vada. Questa prospettiva di lavoro verrà pagata da parte della struttura commissariale: quei Comuni, anche dopo la fine della ricostruzione, potranno godere di un presidio istituzionale amministrativo importante. Inoltre fino all’anno scolastico 20282029 le scuole del cratere potranno mantenere le classi anche in deroga ai limiti minimi alla loro formazione, e questo riguarda tutti come genitori".