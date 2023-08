Superdownhome e Nine Below Zero Protagonisti al San Severino Blues

Un duo rural rock bresciano e uno d’un complesso definito mitico, per un concerto in esclusiva nazionale. L’evento è in programma per questa sera a Cingoli: contestuale alla 32esima edizione di San Severino Blues Marche Festival 2023, in piazza Vittorio Emanuele II e a ingresso gratuito, con inizio alle 21.30 è in programma, organizzata da Comune e Pro Loco, l’esibizione del binomio italiano Superdowhome con Dennis Greaves e Mark Feltham, chitarra e armonica dei fantastici Nine Below Zero, con cui hanno inciso il classico di Otis Rush, "Homework", creando un’esoplosiva fusione di soutern roch e british blues. C’è una particolare attesa per l’odierno concerto (con Greawes e Feltham, impegnati Henry Sauda cigar box-diddley bow-vice, Beppe Facchetti batteria) dopo quello che nell’estate di due anni fa venne annullato a causa della pandemia. Nine Below Zero, cult band londinese, ha scritto un brano di storia del british blues, con un esplosivo mix di blues-rock-rhythm and blues: in piena era punk, con uno stile mod, s’ispirarono ai Chicago Blues di John Mayall e Sonny Boy Williamson. Dennis Greaves è divenuto uno dei migliori chitarristi inglesi: il suo stile unisce la cultura mod a una viscerale passione per la musica nera. Mark Feltham è un armonicista fenomenale: oltre a caratterizzare il sound della band, ha lasciato il suo marchio di fabbrica in dischi di artisti tra cui Talk Talk, Oasis, Joan Armatrading, Joe Cocker, Tom Jones. Entrambi evidenziano un percorso contrappuntato da dischi e concerti, da grandi festival come Glastombury 2016, collaborazioni live e tour con The Who, The Kinks, Alexis Korner, Alvin Lee, Eric Clapton, Sting, Chuck Berry, Gerry McAvoy. E quella con i due leader dei Nine Below Zero, è una delle tante collaborazioni realizzate dal duo rural rock blues Superdownhome. Il debutto discografico del duo bresciano, "twenty Four Days", avuto il contributo di Popa Chubby, poi produttore di "GetMy Demons Straight, ha aperto i concerti dei tour italiano e tedesco di Popa Chubby e nel 2019 quello italiano di Fantastic Negrito. Il duo ha suggellato l’ascesa nelle classifiche e nei palchi europei, con la produzione di Anders Osborne, dell’album "Blues Pyromaniacs".

Gianfilippo Centanni