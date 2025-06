Superenalotto fortunato. Al bar "Paola" un 5 che vale 36mila euro

Colpo grosso a Corridonia dove un ancora misterioso fortunato ha centrato un "5" da oltre 36mila euro al Superenalotto. La dea bendata ha così sorriso alle Marche, andando a bussare alla porta del bar "Paola" di via dell’Industria, un’attività commerciale aperta dal 1987, dove sono in tanti gli avventori di passaggio, vista la posizione nel cuore della zona industriale. "In tanti anni non è la prima volta che avviene una vincita così consistente al Superenalotto – ha raccontato la titolare Paola Tamburrini insieme al marito Tarcisio Scarficchia – il nostro locale è frequentato da molte persone di passaggio non solo di Corridonia. Siamo davvero felici".