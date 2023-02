Superenalotto Montecassiano (Macerata). "Ora gireranno più soldi, un bene per il paese"

Montecassiano (Macerata), 18 febbraio 2023 – ”Quante volte abbiamo preso questi sistemi...". La frase risuona dentro il bar e non solo. I clienti abituali non ci possono credere che proprio lì, dove vanno tutti i giorni, cinque fortunati abbiano vinto più di 4 milioni a testa investendo 5 euro. "Anche io ho pescato spesso da quella bacheca", spiega Paolo Pagnanelli, commerciante del vicino store di abbigliamento Gilda. Esprime soddisfazione per queste vincite "perché vanno a dei lavoratori che ne avevano bisogno ed è una svolta per la loro vita". Gilda Giampieri, commessa, aggiunge: "Magari in questo modo gireranno più soldi nel commercio paesano. Spero vengano a fare dei regali a mogli e figli", ci scherza su.

Proprio i negozianti e gli impiegati delle attività della zona commerciale di Piane di Potenza sono spesso di passaggio a il ’Dolce Forno’ di via Mainini. Tra loro c’è anche Clarissa Marilungo di Porto Sant’Elpidio che sta frequentando un corso di assistente odontoiatrico in una vicina palazzina ed è scesa al bar per un caffè: "Da tre settimane avevo iniziato a comprare il sistema, vedendolo esposto.

Ma ieri (giovedì, ndr) non l’ho preso perché non c’ero, venendo a Montecassiano solo di martedì e venerdì. Mi sentivo però che ci fosse qualcosa di buono. Ho iniziato a comprare i sistemi proprio per questo. Alla fine il sentimento era giusto, ma non per me". Insomma, l’incremento del jackpot del Superenalotto aveva incuriosito tante persone che magari fino a qualche tempo prima erano all’oscuro.

Ma, per altri, come Mirko Cappelli di Cingoli, questa cifra record da 371 milioni non aveva creato alcun interesse: "Quando sono a Montecassiano per lavoro ci passo spesso in questo bar, ma compro perlopiù Gratta e Vinci. Dico beati e fortunati a coloro che hanno vinto. Forse qualcuno di loro ancora non lo saprà neanche. Se fosse capitato a me avrei pagato come minimo la colazione a tutti".

A Montecassiano, comune confinante con Macerata, gli abitanti sono circa 7.000. Una maxi vincita da quasi 21 milioni, da queste parti, non si era mai vista. Cifra che supererebbe anche un eventuale prodotto interno lordo locale. Tanto che il sindaco Leonardo Catena, al suo secondo mandato, spiega: "Se i vincitori vorranno investire nelle attività produttive ben venga, ne saremmo contenti. Ma una gioia in più per tutti noi è il fatto che due dei vincitori già accertati siano di Montecassiano". Insomma, il suo comune è stato baciato dalla fortuna.

Al ’Dolce forno’ è arrivata la seconda vincita nazionale più grande con cinque sistemi milionari, dietro al comune di Atripalda, della provincia di Avellino, con sei, e al pari di Codroipo, Udine. "Faccio tanti auguri ai neo milionari – conclude Catena –. Ognuno farà quello che vuole delle somme ottenute, magari anche dei gesti di solidarietà verso i meno fortunati. Un’altra cosa ci tengo a dirla: che questa vincita straordinaria non diventi un invito a trasformare il gioco d’azzardo in una patologia".